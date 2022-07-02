Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области с 29 июня проводится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев, ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводятся очень детально - вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников", - говорится в сообщении.

В селе началась жатва. Оккупанты вывозят весь урожай и прошлогоднее зерно в Крым.

Кроме того, рашисты организовали бизнес - продают лекарства, завезенные с полуострова: "Присматривать за работой поставлено "своего человека", который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня".

1 июля в Турции посол Украины Василий Боднар обратился к местным органам власти с требованием разрешить ситуацию в отношении судна РФ, прибывшего из временно оккупированного Бердянска с зерном.

30 июня глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.

Журналист Имран Усеинов рассказал , что кафиры доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты в Турции, в которых юрисдикция турецких властей ограничена.

В Anadolu Agency со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу сообщили, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решимость" в этом вопросе.