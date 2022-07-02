В Херсонской области захватчики обыскивают гаражи местных жителей, а урожай вывозят в Крым, - разведка
На временно оккупированной Херсонщине российские оккупанты проводят обыски гаражей местных жителей, проверяют даже возможные тайники в земле. Также рашисты вывозят урожай в сторону Крыма
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области с 29 июня проводится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев, ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводятся очень детально - вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников", - говорится в сообщении.
В селе началась жатва. Оккупанты вывозят весь урожай и прошлогоднее зерно в Крым.
Кроме того, рашисты организовали бизнес - продают лекарства, завезенные с полуострова: "Присматривать за работой поставлено "своего человека", который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня".
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