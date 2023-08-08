В Херсонской области захватчики имитируют отвод войск для выявления проукраински настроенных граждан

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме фейков об отводе своих войск, оккупанты демонстративно перемещали свою военную технику. В то же время, российские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них оккупационным правоохранительным органам.

Захватчики также специально отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета. В отсутствие связи по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для выявления работы передатчиков информации.