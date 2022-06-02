В Херсонской области захватчик расстрелял безоружные супруги в их собственном дворе
Прокуратура расследует еще одно дело убитых украинцев от рук российских захватчиков. Военный РФ расстрелял супругов в собственном дворе. В настоящее время устанавливают личность убийцы
Об этом информирует в фейсбуке Херсонская областная прокуратура .
1 июня этого года в пгт Высокополье, что на Херсонщине неустановленный военный РФ расстрелял безоружные местные супруги в собственном дворе. От полученных ран мужчина и женщина погибли на месте.
"Указанные действия противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население.
В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств событий и идентификации личности злоумышленника", - говорится в сообщении.
Прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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