Об этом информирует в фейсбуке Херсонская областная прокуратура .

1 июня этого года в пгт Высокополье, что на Херсонщине неустановленный военный РФ расстрелял безоружные местные супруги в собственном дворе. От полученных ран мужчина и женщина погибли на месте.

"Указанные действия противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств событий и идентификации личности злоумышленника", - говорится в сообщении.

Прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российские оккупанты продолжают преследовать и запугивать крымских татар, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. В частности, после обысков в доме супругов Мамеда Мусаева и Татьяны Базировой похитили.

Еще три страны присоединились к международной следственной группе, расследующей вероятные военные преступления в Украине, а в Киеве откроют офис Международного уголовного суда.

Он напомнил, что 17 мая в Украину было направлено наибольшее количество экспертов, сотрудников Офиса и специалистов Нидерландов за всю историю существования Офиса прокуратуры МКС.

Во вторник, 31 мая, украинский суд признал двух российских солдат виновными в военных преступлениях за обстрелы гражданских зданий и приговорил обоих к 11 с половиной годам лишения свободы.

Стало известно о новых фактах изнасилований и сексуального насилия в других формах, которые проводят решисты над жителями оккупированных территорий Херсонской области.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb