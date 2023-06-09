В Херсонской области зафиксировали отступление воды на 6 см, - ОВА
На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области зафиксировали отступление воды на 6 см
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По словам главы ОВА, ситуация до сих пор остается сложной, однако отмечается определенная стабилизация.
На вечер четверга, 8 июня, уровень воды держится на отметке в 5,55 м. Отступление - 6 см.
На правобережье под затопление попало 3426 домов, тогда как на временно оккупированном левом берегу ситуация, вероятно, более критическая.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- Из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС на вечер 8 июня с опасных территорий эвакуировали более 2,3 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
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