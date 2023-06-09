В Херсонской области зафиксировали отступление воды на 6 см, - ОВА

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам главы ОВА, ситуация до сих пор остается сложной, однако отмечается определенная стабилизация.

На вечер четверга, 8 июня, уровень воды держится на отметке в 5,55 м. Отступление - 6 см.

На правобережье под затопление попало 3426 домов, тогда как на временно оккупированном левом берегу ситуация, вероятно, более критическая.