В Херсонской области зафиксировали активное движение российской техники
Военнослужащий ВСУ и депутат облсовета Сергей Хлань заявил, что в Херсонской области наблюдается активное движение российской инженерной техники
Об этом Хлань сообщил в facebook.
По его словам, во временно оккупированной Херсонской области наблюдается усиленное движение техники россиян.
"Но гонят прежде всего инженерные войска, например экскаваторы на базе "Урала" и т.д. Это означает, что мосты и ВСУ существенно испортили положение орков в области", - написал Хлань.
- 30 июля военный аналитик Константин Машовец заявил, что в последних действиях оккупантов на Южном направлении есть признаки подготовки не к обороне от ВСУ, а к дальнейшему наступлению.
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