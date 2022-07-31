Об этом Хлань сообщил в facebook.

По его словам, во временно оккупированной Херсонской области наблюдается усиленное движение техники россиян.

"Но гонят прежде всего инженерные войска, например экскаваторы на базе "Урала" и т.д. Это означает, что мосты и ВСУ существенно испортили положение орков в области", - написал Хлань.

30 июля военный аналитик Константин Машовец заявил, что в последних действиях оккупантов на Южном направлении есть признаки подготовки не к обороне от ВСУ, а к дальнейшему наступлению.

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