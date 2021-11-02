В Херсонской области задержан руководитель теруправления Государственной судебной администрации, находившийся в розыске

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура .



Сейчас мужчина задержан по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 594 тыс. грн.



По данным следствия, подозреваемый организовал схему закупок компьютерного оборудования для районных судов за государственные средства по завышенным ценам.



"Во избежание процедуры открытых торгов, как того требует закон, он заключил с "нужным" поставщиком девять допороговых договоров", - отмечают в Херсонской областной прокуратуре.



Такие действия начальника территориального управления Государственной судебной администрации привели к растрате бюджетных средств на сумму более 700 тыс. грн.

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