Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности и спецназовцы ВСУ провели масштабную спецоперацию на временно оккупированной части Юга Украины. В результате совместных действий установлено местонахождение и задержан боевик террористической организации "ДНР", воевавший против Украины в составе армии РФ.

По данным следствия, задержан житель города Ждановка Донецкой области, который в 2014 году добровольно присоединился к подконтрольным стране-агрессору незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии получил паспорт местной оккупационной администрации.

В начале полномасштабного вторжения предателя «командировали» в 3-й стрелковый взвод 1-й роты 5-го батальона 109-го полка "народной милиции ДНР".

Там он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении. Установлены факты его стрельбы в мирных жителей, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ.

Пока ему уже сообщено о подозрении ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для привлечения виновного к ответственности.

Мероприятия по разоблачению, задержанию и документированию преступных действий проводились сотрудниками Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно со следователями Службы безопасности Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

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