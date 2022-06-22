В Херсонской области взорвали авто чернобаевского коллаборанта Турулева
В Чернобаевке от фугаса взорвался автомобиль "главы администрации Чернобаевской территориальной общины" Юрия Турулева
Об этом рассказал депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, сообщает Укринформ.
"Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал", – отметил Хлань.
По его словам, речь идет об автомобиле "главы администрации" в Чернобыевке. Пока деталей инцидента нет.
По данным пропагандистского росСМИ, Турулев легко ранен. РИА Новости также обнародует видео с кадрами авто.
По предварительным данным, сегодня утром на пути автомобиля коллаборанта было заложено взрывное устройство. РосСМИ пишут, что "охранники Турулева отреагировали мгновенно, чиновник получил множественные легкие осколочные ранения". Помощь ему оказались на месте.
"Сработал фугасный снаряд на повороте", – комментирует инцидент сам Турулев.
Как сообщалось, в Чернобаевке в Херсонской области работники сельского совета отказались от сотрудничества с российскими захватчиками. Оккупанты назначили "главу администрации Чернобыевской территориальной общины" Юрия Турулева.
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