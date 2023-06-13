Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Глава ОВА провел заседание Совета обороны Херсонщины, на котором был принят ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в регионе.

"Первоочередные вопросы - ликвидация последствий взрыва Россией Каховской ГЭС, защита людей, а также поддержка наших военных", - написал он.

Прокудин отметил, что теперь на деоккупированных территориях запрещен въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать в отдельное распоряжение. Также с 16 июня по 17 июля не разрешается продажа алкоголя с 15:00 до 10:00 и стихийная продажа рыбы и раков.

Глава ОВА отметил, что проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны, категорически запрещено. Кроме того, отныне нельзя находиться в зонах отдыха, расположенных у позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Также запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий въезд откроется для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.

Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.