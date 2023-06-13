В Херсонской области ввели запрет на въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления
На заседании Совета обороны Херсонской области приняли решение о запрете на въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Глава ОВА провел заседание Совета обороны Херсонщины, на котором был принят ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в регионе.
"Первоочередные вопросы - ликвидация последствий взрыва Россией Каховской ГЭС, защита людей, а также поддержка наших военных", - написал он.
Прокудин отметил, что теперь на деоккупированных территориях запрещен въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать в отдельное распоряжение. Также с 16 июня по 17 июля не разрешается продажа алкоголя с 15:00 до 10:00 и стихийная продажа рыбы и раков.
Глава ОВА отметил, что проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны, категорически запрещено. Кроме того, отныне нельзя находиться в зонах отдыха, расположенных у позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.
Также запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий въезд откроется для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.
Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.
- 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов. Президент Украины провел экстренное заседание Совбеза и обороны, также состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
- 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3 624 дома 32 населенных пунктов.
- 13 июня он сообщил , что уровень воды на подтопленных территориях Херсона и области постепенно снижается, но спасатели должны проверить затопленные районы на наличие мин и боеприпасов.
- По состоянию на утро 13 июня средний уровень подтопления в Херсонской области вследствие подрыва Каховской ГЭС снизился до отметки 2,7 м.
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