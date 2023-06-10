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В Херсонской области ввели ограничения на пользование водой из акватории Днепра

10 июня, 2023 суббота
20:52
Общество

С субботы, 10 июня, в Херсонской области ввели ограничения на пользование водой из акватории реки Днепр

Об этом сообщает Херсонская МВА.

"Значительное количество домохозяйств, канализационных сооружений, территорий населенных пунктов Херсонской общины подверглись подтоплениям. Как следствие - воды имеют высокую степень загрязнения. На территории Херсонской МТГ действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, места затопление (подтопление) населенных пунктов Херсонской МТГ", – пишет военная администрация.

Ограничения объявили, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний (прим. вирусный гепатит А, лептоспироз, туляремия, холера, гастроэнтероколиты и т.п.).

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб.

Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Также сообщалось , что российские оккупанты в пятницу, 9 июня, в очередной раз обстреляли прибрежные территории Херсона во время эвакуации местных жителей. В результате атаки ранены 3 человека, среди них несовершеннолетняя девушка. Также повреждена техника ГСЧС.

По состоянию на вечер субботы, 10 июня 2023 года, украинскими властями проведена эвакуация более трех тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей , пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

Херсон
Херсонщина
Война с Россией
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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