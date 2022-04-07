В Херсонской области ВСУ задержали четырех российских военнослужащих
На территории Херсонской области одной из разведывательных групп Вооруженных Сил Украины, 7 апреля были задержаны четыре военнослужащих Российской Федерации. В настоящее время их допрашивают
Об этом сообщает Группировка войск "Юг".
"Целью допроса является получение информации о принадлежности их к конкретному подразделению ВС РФ, состоянию укомплектованности вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и личным составом, получению информации о задании подразделения", – говорится в сообщении.
Это позволит прогнозировать дальнейшие действия противника по продвижению его подразделений по территории Херсонской области. Кроме этого, также планируют установить личные данные захваченных военнослужащих страны-агрессора для дальнейшего обмена пленными.
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