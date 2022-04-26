В Херсонской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 рашистов, – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбук.



"В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется", – говорится в сообщении.



Также подразделения российских войск понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.



Российские захватчики продолжают грабить местное население на временно оккупированных территориях Украины.



Над Одесской областью враг продолжает предпринимать попытки воздушной разведки.



На Донетчине и Луганщине за минувшие сутки ВСУ отбили шесть атак, уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и 1 зенитную установку.



Россияне продолжают массированный огонь по заводу "Азовсталь", где размещаются украинские подразделения и мирные жители.



На Южнобужском направлении враг производил единичные обстрелы по всей линии столкновения, вел разведку в районе административной границы Николаевской области.



Захватчики продолжают частично блокировать Харьков, избивают по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры. В целом на Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск.



Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Там продолжаются боевые действия.



На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается приблизиться к линии боевого столкновения. Ведутся активные боевые действия с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения. В частности, бои продолжаются в Рубежном, захватчики пытаются взять Попасную, безуспешно пробуют наступать на Авдеевском и Кураховском направлениях.



"На Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои", - сказал Генштаб.

По словам советника глави ОПУ Алексея Арестовича, оккупанты пытаются наступать на всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог.