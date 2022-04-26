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Главная война с Россией В Херсонской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 рашистов, – Генштаб

В Херсонской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 рашистов, – Генштаб

26 апреля, 2022 вторник
07:21
война с Россией

Враг продолжает попытки воздушной разведки над Одесской областью, а на Донецком и Луганском направлении Украина отразила шесть атак россиян

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбук.

"В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется", – говорится в сообщении.

Также подразделения российских войск понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Российские захватчики продолжают грабить местное население на временно оккупированных территориях Украины.

Над Одесской областью враг продолжает предпринимать попытки воздушной разведки.

На Донетчине и Луганщине за минувшие сутки ВСУ отбили шесть атак, уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и 1 зенитную установку.

Россияне продолжают массированный огонь по заводу "Азовсталь", где размещаются украинские подразделения и мирные жители.

На Южнобужском направлении враг производил единичные обстрелы по всей линии столкновения, вел разведку в районе административной границы Николаевской области.

Захватчики продолжают частично блокировать Харьков, избивают по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры. В целом на Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск.

Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Там продолжаются боевые действия.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается приблизиться к линии боевого столкновения. Ведутся активные боевые действия с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения. В частности, бои продолжаются в Рубежном, захватчики пытаются взять Попасную, безуспешно пробуют наступать на Авдеевском и Кураховском направлениях.

"На Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои", - сказал Генштаб.

  • По словам советника глави ОПУ Алексея Арестовича, оккупанты пытаются наступать на всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог.

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Россия
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