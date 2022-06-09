В Херсонской области ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Преимущественная тактика - артиллерийско-минометные дуэли, но порой враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций. технику. Для убедительного противовеса армейской авиацией нанесены 2 удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов в Херсонской области", - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили три полевых состава боеприпасов. Также ликвидировали 30 россиян, 2 единицы бронированной и четыре - автомобильной техники.

ОТУ "Восток" 8 июня убили 31 оккупанта и уничтожили 2 беспилотника.

С начала полномасштабной войны с Россией Воздушные силы Украины совершили более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам врага.

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