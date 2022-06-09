В Херсонской области ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов, - ОК "Юг"
Вооруженные силы Украины нанесли два удара по скоплению сил противника и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Преимущественная тактика - артиллерийско-минометные дуэли, но порой враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций. технику. Для убедительного противовеса армейской авиацией нанесены 2 удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов в Херсонской области", - говорится в сообщении.
ВСУ уничтожили три полевых состава боеприпасов. Также ликвидировали 30 россиян, 2 единицы бронированной и четыре - автомобильной техники.
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