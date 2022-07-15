В Херсонской области ВСУ уничтожили штаб и казармы российских оккупантов

Об этом сообщил советник главы областной военно-гражданской администрации Сергей Хлань в фейсбуке.

"Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян." – написал Хлань.