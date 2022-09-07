В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую баржу с 30 оккупантами и двумя их БМП
В районе Голой Пристани в Херсонской области уничтожили баржу РФ с 30 россиянами и двумя их БМП, а россияне не могут сделать ремонт
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту и 2 боевые машины пехоты", - подчеркнули в ВСУ.
Из-за огневого контроля Каховского моста украинскими военными российские захватчики не могут выполнить ремонтные работы.
- 7 сентября Воздушные силы ВСУ показали, как сбили из "бука" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Херсонской области.
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