В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую баржу с 30 оккупантами и двумя их БМП

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту и 2 боевые машины пехоты", - подчеркнули в ВСУ.

Из-за огневого контроля Каховского моста украинскими военными российские захватчики не могут выполнить ремонтные работы.

7 сентября Воздушные силы ВСУ показали, как сбили из "бука" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Херсонской области.

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