Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ в фейсбуке .

"Вражеский КамАЗ "Тайфун", забитый личным составом противника, сгорел вместе с содержимым в мгновение ока", - говорится в заявлении.

Операторы Сил спецопераций провели засаду в тылу врага и вышли на пути проезда российской военной техники.

"Заминировав участок дороги операторы ССО Украины дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами. И дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы - полностью уничтоженная техника и личный состав противника", - отметили в ВСУ.

28 мая одесские и николаевские минометчики показали, как уничтожают российских оккупантов.

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