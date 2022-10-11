В Херсонской области ВСУ уничтожили около сотни оккупантов и тридцати единиц их вооружения и техники
Во вторник Генштаб подтвердил поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожены до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники
Об этом Генштаб сообщил в facebook .
Также за текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.
"В Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около шестидесяти военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Украинские войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.
- 11 октября ВСУ возле Токмака "накрыли" 6 российских установок С-300.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.3
Покупка 40.3Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.95
- Актуальное
- Важное