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В Херсонской области ВСУ уничтожили около сотни оккупантов и тридцати единиц их вооружения и техники

11 октября, 2022 вторник
19:48
война с Россией

Во вторник Генштаб подтвердил поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожены до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники

Об этом Генштаб сообщил в facebook .

Также за текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.

"В Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около шестидесяти военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Украинские войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.

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