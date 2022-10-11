В Херсонской области ВСУ уничтожили около сотни оккупантов и тридцати единиц их вооружения и техники

Об этом Генштаб сообщил в facebook .

Также за текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.

"В Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около шестидесяти военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Украинские войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.

11 октября ВСУ возле Токмака "накрыли" 6 российских установок С-300.