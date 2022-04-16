В Херсонской области ВСУ уничтожили 3 российских "Тигра" и БМП-3
Вооруженные силы Украины в очередной раз ликвидировали вражескую технику в Херсонской области
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Потерь россиянам нанесли с ПТРК "Корсар". Украинские военные также уничтожили остатки русской пехоты.
"Расчет ПТРК "Корсар" 28 ОМБР уничтожил 3 российских "Тигра" и одну БМП-3, остатки пехоты противника были также ликвидированы", — говорится в сообщении.
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