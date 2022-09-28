Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Бериславском районе с целью разведки позиций и расположения подразделений ВСУ, россияне направили диверсионно-разведывательную группу из 4 человек. Стрелковым боем ВСУ остановили ДРГ.

"Угроза вражеских атак с применением разнообразного вооружения, от артобстрелов до дронов-камикадзе, не теряет актуальности. Враг продолжает морально-психологическое давление на мирное население, даже на значительном расстоянии от линии столкновения войск", - добавили в "Юге".





На 28 сентября на южном фронте ведут позиционные бои, а ВСУ пытаются улучшить свое положение и закрепиться на новых позициях.

В Херсоне районы сосредоточения русской техники и вооружения пострадали от украинской артиллерии.

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