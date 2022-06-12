В Херсонской области ВСУ сделали праздничный салют оркам: пылали склады боеприпасов врага, - советник главы ОВА Хлань
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что партизаны Движения сопротивления расклеили по Херсону листовки с посланиями для россиян
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня ВСУ поздравили орков с днем оркостана. С вечера до утра пылали и детонировали вражеские склады боеприпасов. Такой праздничный салют сделали наши силы. Больше бы таких салютов! ВСУ продвигается небольшими шагами к освобождению нашей родной земли. Нам помогают изнутри оккупанты своими действиями. Сегодня весь Херсон был оклеен листовками, по поводу запугивания оккупанта", - рассказал Хлань.
Депутат Херсонского облсовета также добавил, что Херсонщина сегодня на грани выживания.
"Они понимают, что не долго им осталось. Несмотря на то, что они делают концерты и надеются, что кто-то к ним придет. Люди не пришли. На Каховщине наши люди сняли со стелы трехцветную тряпку (флаг России, - ред.) По всей области Движение сопротивления дал понять оккупантам, что у них направление только за российским кораблем, а еще они могут последовать за Кобзоном, – подчеркнул Хлань.
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