В Херсонской области ВСУ сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52
Около 10:30 утра в Херсонской области украинские воины воздушного командования "Юг" сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52 – "Аллигатор"
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".
"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбил ударный вертолет кафиров Ка-52", - отметили в службе связей с общественностью воздушного командования "Юг".
Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как "Аллигатор") – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации. Осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля до утра 19 октября украинские воины уничтожили 242 российских вертолета. Сбитый на Херсонщине "Аллигатор" стал 243-м.
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