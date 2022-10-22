Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграме.

"22 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - подчеркнул он.

21 октября ВСУ показали, как сбили вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Shаhed-136 иранского производства зенитно-ракетным комплексом "Бук".

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