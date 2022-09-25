Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграме .

"25 сентября около 17:00 в Бериславском районе Херсонщины воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" был сбит российский штурмовик Су-25", - отметил он.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который украинские зенитчики также уничтожили.

24 сентября сечеславские десантники показали, как сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель четвертого поколения Су-30.

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