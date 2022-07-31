Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в фейсбуке.

"В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка, Херсонской области. В результате живая сила превратилась в угольки, техника – в кучи металлолома, а боекомплект взлетел в воздух", - пишет Геращенко.

Также советник МВД Украины сообщил, что погибли около 80 оккупантов, еще 200 получили ранения.

"Потери живой силы составили – около 80 – 200-х и 200 – 300-х. Погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги, осуществлявшие транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область", - добавил он.

Также Геращенко сообщил, что это не первый случай гибели машинистов российской железной дороги на территории Украины.

"Это не первый случай гибели машинистов российской ЖД в Украине. И не последний. Если ваши родственники работают машинистами в украинском Крыму или в областях России, из которых на территорию Украины доставляются эшелоны с боеприпасами, знайте – они потенциальные смертники!" - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины уничтожили 50 российских складов с боеприпасами посредством реактивных систем залпового огня HIMARS.

25 июля американский Институт изучения войны констатировал, что в российском инфопространстве растет тревога по поводу провала в Украине из-за успешных ударов ВСУ с HIMARS по главным узлам тылового обеспечения и управления армии РФ.

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