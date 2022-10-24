В Херсонской области ВСУ освободили более 90 населенных пунктов, - ОК "Юг"
В Херсонской области силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек
Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Юг"
В уволенных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий. В настоящее время ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей.
"Эта дорога действительно стратегически важна, поэтому они (оккупанты - ред.) так за нее упорно держатся", - рассказал один из воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с позывным Шериф.
- Напомним, в ГУР возразили , что оккупанты бегут из Херсона.
- Гражданских херсонцев российская армия заставляет сооружать фортификации и готовит к сдаче города .
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