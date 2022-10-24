Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Юг"

В уволенных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий. В настоящее время ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей.

"Эта дорога действительно стратегически важна, поэтому они (оккупанты - ред.) так за нее упорно держатся", - рассказал один из воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с позывным Шериф.

Напомним, в ГУР возразили , что оккупанты бегут из Херсона.

Гражданских херсонцев российская армия заставляет сооружать фортификации и готовит к сдаче города .

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