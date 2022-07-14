Об этом во время онлайн-пресс-конференции рассказал и.о. начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

"На сегодняшний день большая часть Херсонщины остается под временной оккупацией. Освобождены 44 населенных пункта. Они очень сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Они подверглись очень большие разрушениям. Разрушается инфраструктура, детские сады, школы, жилые дома", - сказал он. .

По его словам, жители Херсона не воспринимают фейковые администрации россиян. В области также активно действует партизанское движение.

14 июля разведка сообщила , что во временно оккупированном Херсоне, в помещении драмтеатра рашисты обустроили склад боеприпасов. Также оккупанты ждут делегацию для проведения "референдума".

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