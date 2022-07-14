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Главная война с Россией На Херсонщине ВСУ освободили 44 населенных пункта, - ОВА

На Херсонщине ВСУ освободили 44 населенных пункта, - ОВА

14 июля, 2022 четверг
22:09
война с Россией

Вооруженные силы Украины освободили 44 населенных пункта в Херсонской области. Освобожденные территории обстреливают оккупанты

Об этом во время онлайн-пресс-конференции рассказал и.о. начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

"На сегодняшний день большая часть Херсонщины остается под временной оккупацией. Освобождены 44 населенных пункта. Они очень сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Они подверглись очень большие разрушениям. Разрушается инфраструктура, детские сады, школы, жилые дома", - сказал он. .

По его словам, жители Херсона не воспринимают фейковые администрации россиян. В области также активно действует партизанское движение.

  • 14 июля разведка сообщила , что во временно оккупированном Херсоне, в помещении драмтеатра рашисты обустроили склад боеприпасов. Также оккупанты ждут делегацию для проведения "референдума".

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