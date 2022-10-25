В Херсонской области ВСУ ликвидировали 13 вражеских объектов: склады, танк, джипы и блиндажи с оккупантами
ВСУ уничтожили в Херсонской области 13 целей рашистов: два склада с боеприпасами, танк, плавучий бронетранспортер, четыре джипа и два блиндажа с российскими оккупантами
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .
"На Херсонщине силами мобильного подразделения Курта 28 ОМБР и подразделения Нацгвардии было уничтожено 13 целей оккупантов. Благодаря успешно проведенной доразведке 2 сводными группами 28 ОМБР и 27 Печерской бригады НГУ, силы обороны Украины поразили более десятка объектов вражеская армия использовала для содержания региона", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что украинские воины уничтожили на временно оккупированной территории Херсонщины - 2 склада с боекомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 единиц военной автомобильной техники, в том числе 4 джипа и 2 блиндажа, где скрывались российские захватчики.
- 25 октября в Генштабе сообщили, что враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.
- Кадыровцы под Херсоном активно снимали на селфи собственную базу, благодаря чему ночью 25 октября ВСУ удалось обнаружить и уничтожить более 40 оккупантов.
- Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составляют: 68 420 военных, 248 вертолетов, 271 самолет и 5321 боевую бронемашину.
- В Николаевской области украинские воины показали, как из стрелкового оружия ночью приземлили три беспилотника Shahed российских оккупантов.
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