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В Херсонской области ВСУ ликвидировали 13 вражеских объектов: склады, танк, джипы и блиндажи с оккупантами

25 октября, 2022 вторник
16:50
война с Россией

ВСУ уничтожили в Херсонской области 13 целей рашистов: два склада с боеприпасами, танк, плавучий бронетранспортер, четыре джипа и два блиндажа с российскими оккупантами

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .

"На Херсонщине силами мобильного подразделения Курта 28 ОМБР и подразделения Нацгвардии было уничтожено 13 целей оккупантов. Благодаря успешно проведенной доразведке 2 сводными группами 28 ОМБР и 27 Печерской бригады НГУ, силы обороны Украины поразили более десятка объектов вражеская армия использовала для содержания региона", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что украинские воины уничтожили на временно оккупированной территории Херсонщины - 2 склада с боекомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 единиц военной автомобильной техники, в том числе 4 джипа и 2 блиндажа, где скрывались российские захватчики.

  • 25 октября в Генштабе сообщили, что враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.
  • Кадыровцы под Херсоном активно снимали на селфи собственную базу, благодаря чему ночью 25 октября ВСУ удалось обнаружить и уничтожить более 40 оккупантов.
  • Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составляют: 68 420 военных, 248 вертолетов, 271 самолет и 5321 боевую бронемашину.
  • В Николаевской области украинские воины показали, как из стрелкового оружия ночью приземлили три беспилотника Shahed российских оккупантов.

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военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
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