В Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов
В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, однако жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия.
"На Херсонщине на сегодняшний день уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство - это на севере (области, - ред.), которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - сказал Бутрий.
На деоккупированной территории есть села, которые разрушены на 90%, сейчас они остаются под постоянными обстрелами.
И.о. главы ОВА Херсонщины подчеркнул, что ситуация в области критическая и призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы: "Чтобы обезопасить себя, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области".
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