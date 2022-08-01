Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия.

"На Херсонщине на сегодняшний день уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство - это на севере (области, - ред.), которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - сказал Бутрий.

На деоккупированной территории есть села, которые разрушены на 90%, сейчас они остаются под постоянными обстрелами.

И.о. главы ОВА Херсонщины подчеркнул, что ситуация в области критическая и призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы: "Чтобы обезопасить себя, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области".