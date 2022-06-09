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Главная война с Россией В Херсонской области враг начал использовать еще больше артиллерии, - полковник Костенко
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В Херсонской области враг начал использовать еще больше артиллерии, - полковник Костенко

9 июня, 2022 четверг
10:35
война с Россией

Полковник СБУ Роман Костенко отметил, что в Херсонской области значительных изменений не произошло, украинская и российская стороны находятся в обороне

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Роман Костенко сообщил, что оперативная ситуация в Херсонской области сильно не изменилась за последнюю неделю.

"Я раньше говорил, что враг применяет много артиллерии, а сейчас начал еще больше. Активно использует реактивную артиллерию и пытается наносить удары с дальних дистанций. Именно такой тактики придерживается противник, но если противник подходит ближе, то наши их сразу уничтожают. Украинские войска на некоторых участках пытаются проводить активные действия. Также враг действует локально, чтобы выискивать наши слабые места в обороне. Но в целом и одна, и другая сторона находятся в обороне", - прокомментировал полковник.

  • 8 июня представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что Россияне развернули "искандеры" вблизи Херсонской области.
  • Также в отчете ОК "Юг" говорится, что въехать и выехать с оккупированной Херсонщины возможно только через Крым.

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