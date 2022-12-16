В Херсонской области возросло количество желающих эвакуироваться, - депутат облсовета Хлань
Из Херсона ежесуточно эвакуируется около 450 жителей. Количество желающих уехать выросло более чем в два раза
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Еспресо.
"Количество людей, которые начали выезжать, действительно увеличилось. И действительно увеличилось количество людей, пользующихся бесплатной эвакуацией. Она выросла более чем в два раза. Если ежедневно услугой бесплатной эвакуации пользовалось около 200 человек, то сейчас в сутки пользуется 450 человек. И ежедневно такое количество людей увеличивается", - подчеркнул он.
По словам Сергея Хланя, организована бесплатная автобусная эвакуация из Херсона. Также те, кто имеет возможность, выезжает самостоятельно, и их количество растет.
"В условиях, когда не знаешь, куда прилетит в следующий раз, это большая опасность, поэтому люди уезжают из Херсона", - заметил депутат.
- 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за сутки российские террористы 16 раз обстреливали Херсон, в результате чего погибла волонтер.
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