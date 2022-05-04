В Херсонской области восстановлена мобильная и фиксированная связь

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре.



"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, восстановили связь в Херсоне и области. Несколько часов назад также была восстановлена фиксированная связь", - сказал он.



В течение трех дней ремонтники ждали возможности возобновить работу магистрального канала. Без связи жители Херсонской области и Херсона оставались с 30 апреля с тех пор, как оккупанты отключили его.

Напомним, ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области 3 мая возобновили мобильную связь.

Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области.

Россия хочет "легитимизировать" свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области. Такое мнение высказали в британской разведке.