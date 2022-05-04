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В Херсонской области восстановлена мобильная и фиксированная связь

4 мая, 2022 среда
11:21
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Все мобильные операторы возобновили работу в Херсоне и Херсонской области, восстановлена также фиксированная связь после того, как 30 апреля российские оккупанты отключили связь в области

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, восстановили связь в Херсоне и области. Несколько часов назад также была восстановлена фиксированная связь", - сказал он.

В течение трех дней ремонтники ждали возможности возобновить работу магистрального канала. Без связи жители Херсонской области и Херсона оставались с 30 апреля с тех пор, как оккупанты отключили его.

  • Напомним, ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.
  • Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области 3 мая возобновили мобильную связь.
  • Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области.
  • Россия хочет "легитимизировать" свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области. Такое мнение высказали в британской разведке.
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