В Херсонской области восстановлена мобильная и фиксированная связь
Все мобильные операторы возобновили работу в Херсоне и Херсонской области, восстановлена также фиксированная связь после того, как 30 апреля российские оккупанты отключили связь в области
Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре.
"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, восстановили связь в Херсоне и области. Несколько часов назад также была восстановлена фиксированная связь", - сказал он.
В течение трех дней ремонтники ждали возможности возобновить работу магистрального канала. Без связи жители Херсонской области и Херсона оставались с 30 апреля с тех пор, как оккупанты отключили его.
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- Россия хочет "легитимизировать" свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области. Такое мнение высказали в британской разведке.
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