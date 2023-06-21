Об этом 21 июня сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Вода уже отступила от 32 населенных пунктов Херсонщины. Подтопленными остаются Херсон, Новогреднево, Благодативка. Там под водой 595 домов", - говорится в сообщении.

Уровень воды в регионе составляет 56 см.

В то же время Прокудин сообщил, что вчера, 20 июня, энергетики возобновили работу двух трансформаторных подстанций. В Херсоне подключили 432 абонента.

"По области заживили наконец последний населенный пункт, который оставался без света из-за подтопления - Никольское. Ситуация там действительно была сложная, но благодаря неутомимому труду специалистов село подключили к сети", - отметил глава.

Также, по словам Прокудина, специалисты продолжают проверять воду на содержание вредных веществ и откачивают ее из домов местных жителей.

"Коммунальные службы и спасатели вчера откачали 290 тонн воды из 223 домов и подвалов. С начала ликвидации чрезвычайной ситуации более 156 тысяч тонн воды убрали из 795 домов", - добавил он.