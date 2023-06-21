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В Херсонской области вода отступила уже от 32 населенных пунктов, три остаются подтопленными

21 июня, 2023 среда
09:12
Война с Россией

В Херсонской области после подтопления из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вода отступила уже от 32 населенных пунктов, но три остаются подтопленными

Об этом 21 июня сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Вода уже отступила от 32 населенных пунктов Херсонщины. Подтопленными остаются Херсон, Новогреднево, Благодативка. Там под водой 595 домов", - говорится в сообщении.

Уровень воды в регионе составляет 56 см.

В то же время Прокудин сообщил, что вчера, 20 июня, энергетики возобновили работу двух трансформаторных подстанций. В Херсоне подключили 432 абонента.

"По области заживили наконец последний населенный пункт, который оставался без света из-за подтопления - Никольское. Ситуация там действительно была сложная, но благодаря неутомимому труду специалистов село подключили к сети", - отметил глава.

Также, по словам Прокудина, специалисты продолжают проверять воду на содержание вредных веществ и откачивают ее из домов местных жителей.

"Коммунальные службы и спасатели вчера откачали 290 тонн воды из 223 домов и подвалов. С начала ликвидации чрезвычайной ситуации более 156 тысяч тонн воды убрали из 795 домов", - добавил он.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
  • В ЦНС рассказали , что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
  • По состоянию на 20 июня погиб по меньшей мере 21 человек на правобережье Херсонской области.
Общество
Украина
Херсон
Херсонщина
Каховская ГЭС
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