На Херсонщине во время пересечения Днепра погибла женщина от автоматной очереди
На Херсонщине от автоматной очереди погибла женщина, которая пересекала Днепр на лодке с мужем
Об этом сообщает Херсонский городской совет.
Как отмечают в херсонском горсовете, трагедия произошла, когда супруги пытались перебраться из временно оккупированной, левой части Херсона по Днепру в правую часть города.
"4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе", - говорится в сообщении.
В отделе гражданской защиты Херсона отмечают, что в результате ранения женщина погибла, ее мужчина не пострадал.
- 3 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в светлое время суток до 5 декабря включительно будет разрешено пересекать реку Днепр на участке Речной вокзал, чтобы эвакуироваться в правую часть Херсона. По его словам, эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории, поэтому в указанный период будет снят запрет выхода на воду.
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