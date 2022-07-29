В Херсонской области вертолеты Ка-52 пытались атаковать деоккупированную Андреевку

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, но ее развитие под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занятым рубежам обороны. Скованный нашими действиями не имеет возможности для создания новых ударных группировок. Идет контрбатарейная борьба", - говорится в отчете.

В ночь с 27 на 28 июля российский противник нанес один авиационный и два ракетных удара. Парой ударных вертолетов Ка-52 пытался атаковать утраченную у себя Андреевку. Прошло без потерь личного состава ВСУ.



В течение боевого дня российская авиация 9 раз нанесла удар по украинским силам в районе освобожденного Потемкиного и Ольгиного. Потерь ВСУ нет.

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