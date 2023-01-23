В Херсонской области в результате обстрелов армии РФ три жителя получили ранения
22 января российские захватчики били по мирным жителям на территории Херсонской области. В результате обстрелов ранены три мирных жителя
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич .
"Российские захватчики 25 раз обстреляли территорию Херсона", - пишет глава области.
Сообщается, что рашисты вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Российские войска били по Херсону четыре раза. В результате снаряды врага попали в судостроительный завод и дома мирных жителей.
За прошедшие сутки три украинца получили ранения разной степени тяжести.
- За сутки 19 января захватчики 90 раз били по Херсонской области, населенные пункты атаковали с артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БПЛА.
- 22 января, кафиры обстреляли город Олешки на Херсонщине, в результате чего были уничтожены школа и выбиты окна в жилых домах.
- Вооруженные Силы Украины поразили катер мирных жителей, который рашисты присвоили и пытались высадить диверсионно-разведывательную группу на Потемкинских островах вблизи Херсона.
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