В Херсонской области в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Российская армия использовала для обстрела минометы. Террористы ударили по жилому дому в Ольговке Тягинской громады.

"В собственном доме ранения получила 59-летняя женщина. У нее диагностировали обломочные ранения конечностей и перелом руки. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь", - пишет ОВА.