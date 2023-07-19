В Херсонской области в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина
В четверг, 19 июля, российские террористы обстреляли Херсонскую область, в результате чего пострадала 59-летняя женщина
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Российская армия использовала для обстрела минометы. Террористы ударили по жилому дому в Ольговке Тягинской громады.
"В собственном доме ранения получила 59-летняя женщина. У нее диагностировали обломочные ранения конечностей и перелом руки. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь", - пишет ОВА.
- В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
- Вечером среду, 19 июля, российские террористы обстреляли Очаков Николаевской области.
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