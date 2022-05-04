В Херсонской области в результате обстрела "градами" умерла женщина, трое гражданских - ранены

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.



"Деревня Заградовка в освобожденной части Херсонской области была обстреляна вражескими "градами". Убита женщина, еще три человека - ранены - все гражданские", - говорится в отчете от Вилкула.



Пострадала также освобожденная часть Высокопольского общества. Где пострадали мать и 5-летний ребенок.



"При обстреле врагом освобожденной части Высокопольской общины в Херсонской области один из снарядов попал в жилой дом. Тяжелые ранения получили мать и его пятилетняя дочь. Состояние ребенка было крайне критическим. Слава Богу успели доставить раненых в Кривой Рог. Врачи провели сложные операции. и дочь живы. Вся необходимая помощь предоставляется. Молимся за их здоровье", - сообщили в ВА Кривого Рога.





4 мая стало известно, что в Запорожье россияне начали массовое пошив и переодевание в форму украинцев , в ВСУ отметили, что следует ожидать провокации и компрометирования наших военных.

Вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов.

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