В Херсонской области в результате обстрела "градами" умерла женщина, трое гражданских - ранены
Российские оккупанты "градами" обстреляли освободившуюся часть Херсонской области
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Деревня Заградовка в освобожденной части Херсонской области была обстреляна вражескими "градами". Убита женщина, еще три человека - ранены - все гражданские", - говорится в отчете от Вилкула.
Пострадала также освобожденная часть Высокопольского общества. Где пострадали мать и 5-летний ребенок.
"При обстреле врагом освобожденной части Высокопольской общины в Херсонской области один из снарядов попал в жилой дом. Тяжелые ранения получили мать и его пятилетняя дочь. Состояние ребенка было крайне критическим. Слава Богу успели доставить раненых в Кривой Рог. Врачи провели сложные операции. и дочь живы. Вся необходимая помощь предоставляется. Молимся за их здоровье", - сообщили в ВА Кривого Рога.
- 4 мая стало известно, что в Запорожье россияне начали массовое пошив и переодевание в форму украинцев , в ВСУ отметили, что следует ожидать провокации и компрометирования наших военных.
- Вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.71
- Актуальное
- Важное