В Херсонской области в ночь на 15 декабря сгорели две гостиницы с командованием армии РФ, - СМИ

Об одном из "хлопков" сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовавший видео с места событий.

"Временно оккупированный Железный Порт, был отель – нет отеля. Сообщается, что там любили проживать эфэсбэшники", – говорится в заявлении Братчука.

В Telegram-каналах пишут, что речь идет об уничтожении отеля Solemar, где квартировались российские оккупанты. Инцидент там произошел в ночь на 15 декабря.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко добавляет , что в здании гостиницы было логово руководящего состава российских подразделений.

"Взрыв в одной из гостиниц оккупированного города Железный Порт. В отеле был размещен руководящий состав российских подразделений", - отметил он.

Местный паблик опубликовал кадры уничтоженной гостиницы. На фото и видео видно, что верхние этажи полностью уничтожены, бушует масштабный пожар. О потерях пока неизвестно.

"Оккупированный Железный Порт, HIMARS залетал познакомиться с мобиками ВС РФ в отель Solemar", - отметил он.

Как уточнил Telegram-канал "Херсон: Война Без Фейков", около 04:30 врагу было нанесено по меньшей мере 4 огневых поражения. Отмечается, что в результате обстрела уничтожен личный состав в гостинице "Вилла Немо".

Отметим, что ситуацию не комментировали ни украинская, ни российская стороны.

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