О взрывах в Херсонской области сообщает на "Общественное".

Местные паблики предполагают, что захватчики, вероятно, избивают из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Раздались взрывы в Каховском и Олешковском районах.

Также два взрыва были слышны и на территории Краматорска Донецкой области. Также два взрыва были слышны и на территории Краматорска Донецкой области. Воздушная тревога в Донецкой области была объявлена около 01:30 и завершилась около 02:00.

Официальных комментариев о результатах обстрелов, разрушениях и жертвах пока нет.

Тем временем громко было и в русском Белгороде. О "хлопке" там сообщил губернатор города Вячеслав Гладков. Чиновник утверждает, что над городом и областью сработало ПВО.

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