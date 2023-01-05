В Херсонской области в Бериславе российский снаряд убил семью
Днем 5 января рашисты били по городу Берислав Херсонской области. Российский снаряд попал в дом, погибла вся семья
Об этом информирует в телеграме заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .
Сегодня в городе Берислав Херсонской области было горячо. Российские захватчики обстреливали мирное население, один из снарядов попал в частный дом. В результате погибли супруги и их 12-летний сын.
"В этом низость и подлость России. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", – пишет Тимошенко.
Офис президента Украины и редакция Еспресо выражают искренние соболезнования родным и близким.
- Утром 5 января армия РФ из артиллерии обстреляла Чернобаевку и Камышаны Херсонской области. Повреждены дома, автомобили, линии электропередачи и газопровод.
- Утром 5 января оккупанты атаковали центр Херсона: есть попадание в дом, на месте погиб 20-летний мужчина.
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