Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Херсонской области уровень воды за ночь упал на 27 см, подтопленными остаются 3600 домов. В акватории Николаева – уменьшился на 3 см

В Херсонской области уровень воды за ночь упал на 27 см, подтопленными остаются 3600 домов. В акватории Николаева – уменьшился на 3 см

13 июня, 2023 вторник
10:23
Война с Россией

По состоянию на утро 13 июня средний уровень подтопления в Херсонской области вследствие подрыва Каховской ГЭС снизился до отметки 2,7 м, в Николаеве - упал на 3 см

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Сергей Прокудин и городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,7 метра, что на 27 сантиметров меньше, чем вчера вечером", – сказал Прокудин.

Сенкевич отметил, что на 9 утра уровень воды в акватории Николаева упал на 3 см.

В Херсонской области обнаружили тела двух погибших людей в результате подтопления. Всего в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 10 человек, 20 - ранены и 42 без вести пропали. Из подтопленных городов, поселков и сел удалось спасти 2757 человек, в том числе 263 ребенка и 77 - маломобильных.

На левом берегу Днепра в Херсонской области 17 населенных пунктов находятся под водой, ни в одном из них россияне не эвакуируют местных. Украинской стороне удалось эвакуировать 133 человека.

Каховское водохранилище уже потеряло 72% воды. Искусственный водоем продолжает мелить. На Николаевщине же уровень воды увеличивается.

В результате подрыва Каховской ГЭС государственная экологическая инспекция зафиксировала, что концентрация вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец превышает допустимую норму. Пробы отобрали 9 июня.

  • 6 июня, российскими оккупационными войсками совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов. Президент Украины провел экстренное заседание Совбеза и обороны, также состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
  • 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3 624 дома 32 населенных пунктов.
  • 13 июня он сообщил , что уровень воды на подтопленных территориях Херсона и области постепенно снижается, но спасатели должны проверить затопленные районы на наличие мин и боеприпасов.
Новости
Николаевщина
Херсонщина
Каховская ГЭС
Читайте также:
11 июня, 2023 воскресенье
Режим Путина как раковая опухоль. В Легионе "Свобода России" заявили, что планируют отвоевать всю РФ
11 июня, 2023 воскресенье
После разрушения Каховской ГЭС россияне взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы на Донбассе
Автор Антин Борковский
11 июня, 2023 воскресенье
В России появилась новая партия "управляемой капитуляции", готовящая уход Путина, - Пионтковский
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.79
    Покупка 36.79
    Продажа 37.33
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 40.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
13 июня
11:05
Новейший кинофестиваль в Саскатуне PUFF покажет украинское кино в галерее Remai Modern
10:58
Невозможно назвать точные даты вступления Украины в НАТО, пока идет война, – Столтенберг
10:52
SpaceX в двухсотых приземлила ракету и запустила 72 небольших спутника
10:43
В Лимане задержали руководителя филиала "Донбассгаз "ДНР", обогревавшего казармы окупантов
10:38
В Укргидроэнерго призвали людей экономить электроэнергию: ситуация на энергосистеме по состоянию на 13 июня
10:08
OPINION
Если власти интересен результат, а не эпичная картинка...
10:04
Эксклюзив
Противник не в состоянии определить главное направление удара ВСУ, - Згурец
10:02
Обновлено
Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 6. В Харькове повреждена инфраструктура
09:57
Чилдрен Кинофест объявил финалистов конкурса и представил фильм "Джура-королевич" фильмом-открытием
09:48
Молдова
Россия стремится возобновить влияние в Молдове, чтобы использовать ее в войне против Украины, - глава МВД Ревенко
09:47
За сутки враг обстрелял 10 областей Украины: ранены, 9 человек погибли. Ситуация в регионах
09:34
Обновлено
Силы ПВО ночью уничтожили 10 российских крылатых ракет и "шахед" над Украиной, утром – одну
09:18
Германия не в состоянии заменить каждый потерянный в Украине танк, но мы продолжим поставлять больше отремонтированных Leopard, - министр Писториус
09:16
"Мы в наступлении, они - в обороне, понесут потери в разы больше нас": главный мастер-сержант "Магуры" Маркус назвал недавние потери россиян на Запорожском направлении
09:11
Эксклюзив
На Купянском и Сватовском направлениях ВСУ удалось закрепиться на высотах, - командир роты ВСУ Федоренко
08:50
ВСУ продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, а в РФ обвиняют в неудачах своих войск погоду, - ISW
08:29
От продажи благотворительного выпуска марки "Русский военный корабель..." Укрпочте удалось собрать миллион на дроны для ВСУ
08:08
Инфографика
За сутки войны в Украине армия РФ потеряла 470 военных, 4 танка и вертолет, - Генштаб ВСУ
08:06
OPINION
Таблетки от алчности
07:45
Китай инвестирует в способность хакеров атаковать инфраструктуру США в случае конфликта между странами, - американское агентство кибербезопасности
07:05
Оккупанты под видом гуманитарной помощи жителям затопленной Голой Пристани вывозят грузовиками награбленное имущество, - Генштаб
06:45
США еще на год продлили санкции против Беларуси
06:18
За сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла почти 4 роты военных убитыми и ранеными
05:57
Венецианская комиссия раскритиковала закон о нацменьшинствах, в частности в контексте языка
04:23
Кулеба - Блинкен
На саммите НАТО Украина может ожидать мощный пакет поддержки, - Блинкен
03:44
Возвращаться в подтопленные районы Херсонщины можно только после проверки спасателями, - Прокудин
03:16
США продолжат максимизировать поддержку Украины, чтобы заставить Путина к переговорам, - Блинкен
02:48
УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры: их обяжут сделать это через суд
02:20
В Запорожье ликвидирован российский командующий армией генерал Горячевой
01:52
лотерея
Беженец из Украины в Бельгии выиграл €500 тысяч в лотерею
01:24
Работаем над созданием альянса оборонных индустрий в поддержку Украины – Кулеба
00:56
США продлили санкции против белорусской авиакомпании Belavia
00:28
Макрон пообещал сделать все, чтобы Россия не победила и не могла начать новую войну
00:05
У Байдена размышляют о расширении Совбеза ООН, - The Washington Post
00:03
Американский сенатор провел мероприятие на фоне флага Украины с красноречивой надписью и обнародовал фото в Twitter
2023, понедельник
12 июня
23:37
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ подал в отставку
22:59
Зеленский о наступлении ВСУ: "Потери у врага именно такие, как нам нужно"
22:55
На матче Германия-Украина прошел флешмоб под названием Tanke Schön
22:23
Из-за разрушения Каховской ГЭС вода в Крым не будет поступать еще год, — Укргидроэнерго
22:06
Эксклюзив
План Путина не ограничивался только Украиной, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV