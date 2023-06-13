В Херсонской области уровень воды за ночь упал на 27 см, подтопленными остаются 3600 домов. В акватории Николаева – уменьшился на 3 см
По состоянию на утро 13 июня средний уровень подтопления в Херсонской области вследствие подрыва Каховской ГЭС снизился до отметки 2,7 м, в Николаеве - упал на 3 см
Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Сергей Прокудин и городской голова Николаева Александр Сенкевич .
"Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,7 метра, что на 27 сантиметров меньше, чем вчера вечером", – сказал Прокудин.
Сенкевич отметил, что на 9 утра уровень воды в акватории Николаева упал на 3 см.
В Херсонской области обнаружили тела двух погибших людей в результате подтопления. Всего в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 10 человек, 20 - ранены и 42 без вести пропали. Из подтопленных городов, поселков и сел удалось спасти 2757 человек, в том числе 263 ребенка и 77 - маломобильных.
На левом берегу Днепра в Херсонской области 17 населенных пунктов находятся под водой, ни в одном из них россияне не эвакуируют местных. Украинской стороне удалось эвакуировать 133 человека.
Каховское водохранилище уже потеряло 72% воды. Искусственный водоем продолжает мелить. На Николаевщине же уровень воды увеличивается.
В результате подрыва Каховской ГЭС государственная экологическая инспекция зафиксировала, что концентрация вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец превышает допустимую норму. Пробы отобрали 9 июня.
- 6 июня, российскими оккупационными войсками совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов. Президент Украины провел экстренное заседание Совбеза и обороны, также состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
- 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3 624 дома 32 населенных пунктов.
- 13 июня он сообщил , что уровень воды на подтопленных территориях Херсона и области постепенно снижается, но спасатели должны проверить затопленные районы на наличие мин и боеприпасов.
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