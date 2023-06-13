Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Сергей Прокудин и городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,7 метра, что на 27 сантиметров меньше, чем вчера вечером", – сказал Прокудин.

Сенкевич отметил, что на 9 утра уровень воды в акватории Николаева упал на 3 см.

В Херсонской области обнаружили тела двух погибших людей в результате подтопления. Всего в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 10 человек, 20 - ранены и 42 без вести пропали. Из подтопленных городов, поселков и сел удалось спасти 2757 человек, в том числе 263 ребенка и 77 - маломобильных.

На левом берегу Днепра в Херсонской области 17 населенных пунктов находятся под водой, ни в одном из них россияне не эвакуируют местных. Украинской стороне удалось эвакуировать 133 человека.

Каховское водохранилище уже потеряло 72% воды. Искусственный водоем продолжает мелить. На Николаевщине же уровень воды увеличивается.

В результате подрыва Каховской ГЭС государственная экологическая инспекция зафиксировала, что концентрация вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец превышает допустимую норму. Пробы отобрали 9 июня.