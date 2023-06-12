В Херсонской области уровень воды за ночь снизился на 64 см, в Николаеве - на 6 см

Об этом сообщили в telegram-каналах глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Ситуация в Херсонской области

"По состоянию на 09:00 вода начала отходить и уже достигла отметки 3 м 29 см. Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень снизился на 64 см", - отметил Прокудин.

Он добавил, что в подтопленных населённых пунктах ситуация остается без изменений. В воде остаются 46 городов, поселков и сел: 32 на правом берегу и 14 – на левом. На освободившейся территории затоплено 3701 здание.

Он также отметил, что во время операции по спасению спасли 2 743 человека, из них 228 детей и 77 маломобильных людей.

Кроме того, заместитель начальника Херсонской ОВ Ольга Малярчук сообщала в facebook, что по состоянию на 07:30 уровень воды в городе Херсон составлял 3,6 м.

Ситуация в Николаеве

По информации от городского головы Александра Сенкевича, за ночь уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см, с начала затопления – на 55 см.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.

По состоянию на 11 июня уровень воды в Херсонской области снизился на 26 сантиметров и составил 4 метра 19 сантиметров, а в Николаеве – 69 см.