В Херсонской области уровень воды за ночь снизился на 64 см, в Николаеве - на 6 см
По состоянию на утро понедельника, 12 июня, уровень воды на Херсонщине и Николаеве снизился
Об этом сообщили в telegram-каналах глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и мэр Николаева Александр Сенкевич.
Ситуация в Херсонской области
"По состоянию на 09:00 вода начала отходить и уже достигла отметки 3 м 29 см. Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень снизился на 64 см", - отметил Прокудин.
Он добавил, что в подтопленных населённых пунктах ситуация остается без изменений. В воде остаются 46 городов, поселков и сел: 32 на правом берегу и 14 – на левом. На освободившейся территории затоплено 3701 здание.
Он также отметил, что во время операции по спасению спасли 2 743 человека, из них 228 детей и 77 маломобильных людей.
Кроме того, заместитель начальника Херсонской ОВ Ольга Малярчук сообщала в facebook, что по состоянию на 07:30 уровень воды в городе Херсон составлял 3,6 м.
Ситуация в Николаеве
По информации от городского головы Александра Сенкевича, за ночь уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см, с начала затопления – на 55 см.
Ситуация с подтоплением
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.
По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.
В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.
Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.
Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.
По состоянию на 11 июня уровень воды в Херсонской области снизился на 26 сантиметров и составил 4 метра 19 сантиметров, а в Николаеве – 69 см.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное