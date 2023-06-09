В Херсонской области уровень воды упал на 20 см, затоплено 3 624 дома 32 населенных пунктов, - ОВА
Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов
Об этом стало известно из его телеграм.
"По оперативной информации: на правобережье вода держится на отметке 5,38 см, по Херсону – 5,35 см, уже видим, что за ночь вода спала на 20 см", – сказал он.
Предварительно, по состоянию на утро 9 июня известно о затоплении 3624 домов в 32 населенных пунктах Херсонщины.
"Утром эвакуировали 2 352, эвакуировано около 550 животных", - добавил глава ОВА.
Кроме того, он также призвал херсонцев, проживающих в зоне подтопления, немедленно уезжать оттуда.
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В telegram-канале штаба ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС заявили , что из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации в Херсоне, Херсонская ОВА просит волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города.
Ситуация с подтоплением по областям
Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.
В Николаеве 9 мая продолжают следить за уровнем воды в акватории, за ночь на 9 июня уровень воды в городе снизился на 5 см. Сейчас в целом уровень воды в акватории снизился до 100 см.
В Снегиревской громаде Николаевщины за ночь затопило еще пять домов.
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