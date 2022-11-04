В Херсонской области уничтожили гостиницу, где базировались оккупанты. Почти два часа взрывались боеприпасы
В ночь на 4 ноября на временно оккупированной Херсонской области два часа детонировал гостиничный комплекс, в котором базировались российские захватчики
Об этом информирует Олешковский городской голова Евгений Рыщук .
"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с.Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация", - написал Рыщук.
Сообщается, что комплекс полностью разрушен.
Местных жителей не подпускают к месту попадания.
Информации по поводу потерь рашистов и количества уничтоженной техники или боеприпасов в настоящее время нет.
- Российский агрессор дронами-камикадзе "Ланцет" ударил по позициям ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.
- В Херсонской области, близ села Дудчаны, произошло боевое столкновение украинских защитников и захватнических войск, россияне с потерями отступили.
- Российский агрессор добавил ракетоноситель к корабельной группировке в Черном море.
- 1 ноября украинская авиация нанесла 8 ударов по позициям российского агрессора на южном фронте. На южном фронте украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 3 российских склада с боекомплектами.
- Украинские бойцы продолжают уничтожать вражеские войска. В Николаевской области ликвидировано до 60 захватчиков, а в Запорожской области ранили около 50 солдат.
- ВСУ уничтожили комплекс "Панцирь-С1" и повредили до десятка другой военной техники в Херсонской области. А враг развернул госпиталь в районе Заветного Желания Донецкой области.
- За время полномасштабного вторжения на территорию Украины РФ потеряла 74,8 тыс. рашистов, 5580 боевых бронемашин, 2750 танков, 1450 беспилотников и 201 систему ПВО.
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