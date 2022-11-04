В Херсонской области уничтожили гостиницу, где базировались оккупанты. Почти два часа взрывались боеприпасы

Об этом информирует Олешковский городской голова Евгений Рыщук .

"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с.Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация", - написал Рыщук.

Сообщается, что комплекс полностью разрушен.

Местных жителей не подпускают к месту попадания.

Информации по поводу потерь рашистов и количества уничтоженной техники или боеприпасов в настоящее время нет.

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