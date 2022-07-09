В Херсонской области уничтожены около 200 военных рашистов и техника, - пресс-офицер Сил обороны Гуменюк
Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что остатки пунктов российской армии передислоцированы
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"На Херсонщине уничтожено около 200 персон личного состава рашистов, 6 ЗРК "панцирь", РСЗО "акация". Многие техники и убедительное количество личного состава пали под ударом и огнем украинских защитников. Остатки вражеских пунктов передислоцированы и мы знаем куда", - подчеркнула Гуменюк. .
Также пресс-секретарь ОК "Юг" добавила, что оккупанты переустраивают средства ПВО для нанесения поражения.
"На юге горячо. Враг, не имея успеха в продвижении на суше, пытается ударить туда, где может достать - это коварные удары РСЗО и ЗРК. Оккупанты переустраивают средства ПВО для нанесения поражения. На рассвете атакован Николаев и Николаевщина, Кривой Рог. Эти удары больно поражают". мирное население", - отметила Гуменюк.
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