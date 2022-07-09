Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"На Херсонщине уничтожено около 200 персон личного состава рашистов, 6 ЗРК "панцирь", РСЗО "акация". Многие техники и убедительное количество личного состава пали под ударом и огнем украинских защитников. Остатки вражеских пунктов передислоцированы и мы знаем куда", - подчеркнула Гуменюк. .

Также пресс-секретарь ОК "Юг" добавила, что оккупанты переустраивают средства ПВО для нанесения поражения.

"На юге горячо. Враг, не имея успеха в продвижении на суше, пытается ударить туда, где может достать - это коварные удары РСЗО и ЗРК. Оккупанты переустраивают средства ПВО для нанесения поражения. На рассвете атакован Николаев и Николаевщина, Кривой Рог. Эти удары больно поражают". мирное население", - отметила Гуменюк.

В Херсонской области украинские защитники уничтожили еще два командных пункта оккупантов

Утром субботы, 9 июля 2022 года, оккупанты обстреляли Николаев