Об этом сообщила в facebook пресс-служба Херсонской ОВА.

"В больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер, подорвавшийся на российской мине, когда восстанавливал линии электропитания в Посаде-Покровском", - говорится в сообщении.