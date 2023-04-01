В Херсонской области умер электромонтер, который накануне подорвался на мине
В Херсонской области в больнице умер электромонтер, который в пятницу, 31 марта, подорвался на мине
Об этом сообщила в facebook пресс-служба Херсонской ОВА.
"В больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер, подорвавшийся на российской мине, когда восстанавливал линии электропитания в Посаде-Покровском", - говорится в сообщении.
- 31 марта в селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине взорвались три энергетика, двое из них погибли.
- Российская армия за сутки, 31 марта, произвела 54 обстрела Херсонской области, погибли три человека.
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