В Херсонской области украинский истребитель нанес удар по двум вражеским складам боеприпасов

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на южном направлении характеризуется стабильным напряжением и мощным контролем наших сил. Противник продолжает ведение боевых действий, отступая на запасные рубежи обороны. При этом применяют тактику ракетных ударов, обстрелов тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня только что освобожденных или глубоко тыловых территорий" , – говорится в отчете.

Обстрел Одесчины

Ночью из акватории Черного моря рашисты стратегической авиацией, Ту-22, снаряженными крылатыми ракетами Х-22, трижды ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Враг попал в многоквартирный жилой дом и базу отдыха курортного поселка Сергеевка, третья ракета упала в поле за населенным пунктом.

В многоэтажке погибли 16 человек, на базе отдыха – 5 гражданских лиц, среди которых 1 ребенок. 38 жителей Сергеевки получили ранения и травмы разной степени тяжести, в том числе 6 детей, одна беременная женщина. Все госпитализированы. Один ребенок в тяжелом состоянии.

Из под завалов спасены 8 человек из них 3 ребенка. Разбор завалов и спасательные работы продолжаются, информация о потерях и разрушениях уточняется.

Обстрел Николаева

Утром 1 июля Николаев и его пригород были атакованы двенадцатью ракетами. Враг продолжает разрушать портовую инфраструктуру, частные предприятия, в том числе по производству духов и извести. Одна из вражеских ракет сбита силами противовоздушной обороны. Тип и способ запуска ракет устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

Работа украинской авиации

В Херсонской области нашим истребителем нанесен удар по двум вражеским складам боеприпасов. Всего подразделениями сил обороны выполнено более 120 огневых задач. Результаты попаданий и вражеские потери уточняются.

Черное море

В Черном море по-прежнему ожидают в готовности к ракетным ударам 2 корабля, снаряженные 16 "калибрами", и 1 большой десантный корабль.

Угроза ракетных ударов по южным регионам сохраняется на высоком уровне.

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