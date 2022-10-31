Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" .

"31 октября, с 18:45 до 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских вертолета", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что это ударные вертолеты Ка-52.

Российская армия утром 31 октября запустила по Украине полсотни ракет, из них 44 удалось приземлить .

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 14 ударов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb