В Херсонской области украинские защитники за три минуты уничтожили два ударных вертолета армии РФ
Сегодня около семи часов вечера над Херсонской областью ВСУ за три минуты ликвидировали два ударных вертолета Ка-52 российских оккупантов
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" .
"31 октября, с 18:45 до 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских вертолета", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что это ударные вертолеты Ка-52.
- Российская армия утром 31 октября запустила по Украине полсотни ракет, из них 44 удалось приземлить .
- Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 14 ударов.
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