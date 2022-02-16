В Херсонской области ЦНАП обозначил в документе Симферополь территорией РФ
Полиция Херсонской области проверяет информацию о выдаче ЦНАПом документа, в котором Симферополь обозначен российским городом
Об этом сообщает пресс-центр полиции Херсонщины.
В Фейсбуке 15 февраля был обнародован пост, согласно которому в ЦНАПе Олешковской территориальной общины был издан документ, в котором Симферополь обозначили территории России.
"В настоящее время указанная информация зарегистрирована в Журнал единого учета Главного управления Национальной полиции в Херсонской области под номером 168. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения", - заявили в полиции.
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