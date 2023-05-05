В Херсонской области тракторист подорвался на мине. Фермера госпитализировали

Об этом сообщает глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.

"Событие произошло вблизи с.Масима Горького Новорайской территориальной общины. Во время выполнения работ в поле совершил наезд трактором на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате чего мужчина получил ранения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", - рассказал Литвинов.

Украинцам на деоккупированных регионах еще раз напоминают об опасности посещения территории, не обследовавших саперы.